Германия планирует направить в Сирию €1 млрд в качестве гуманитарной помощи

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Министерство иностранных дел ФРГ заявило, что власти Германии предоставят Сирии €1 млрд в качестве гуманитарной помощи.
Германия планирует направить в Сирию €1 млрд в качестве гуманитарной помощи
  • Reuters

Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

«Мы не должны бросать людей в Сирии», — сказал министр иностранных дел Хайко Маас. Германия выделит дополнительный €1 млрд в качестве гуманитарной помощи», — указывается в заявлении.

Ранее в ООН заявили о необходимости $3,5 млрд для помощи нуждающимся в Сирии.

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