Германия планирует направить в Сирию €1 млрд в качестве гуманитарной помощи

Министерство иностранных дел ФРГ заявило, что власти Германии предоставят Сирии €1 млрд в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

«Мы не должны бросать людей в Сирии», — сказал министр иностранных дел Хайко Маас. Германия выделит дополнительный €1 млрд в качестве гуманитарной помощи», — указывается в заявлении.

„We must not leave the people in #Syria alone“, says Foreign Minister @HeikoMaas. Germany will provide an additional 1 billion Euro in aid. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 25 апреля 2018 г.

Ранее в ООН заявили о необходимости $3,5 млрд для помощи нуждающимся в Сирии.