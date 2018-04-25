Германия планирует направить в Сирию €1 млрд в качестве гуманитарной помощи
- Reuters
Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.
«Мы не должны бросать людей в Сирии», — сказал министр иностранных дел Хайко Маас. Германия выделит дополнительный €1 млрд в качестве гуманитарной помощи», — указывается в заявлении.
„We must not leave the people in #Syria alone“, says Foreign Minister @HeikoMaas. Germany will provide an additional 1 billion Euro in aid.— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 25 апреля 2018 г.
Ранее в ООН заявили о необходимости $3,5 млрд для помощи нуждающимся в Сирии.