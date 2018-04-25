В аэропорту Рио-де-Жанейро обнаружили 100 килограмм героина

В Бразилии сотрудники аэропорта в Рио-де-Жанейро обнаружили около 50 кг взрывчатки и порядка 100 кг героина в грузе из Китая.

Как сообщает телеканал Globovision, данный груз был задержан в аэропорту ещё в сентябре 2017 года из-за проблем с документами, однако только теперь таможня решила проверить его содержимое.

Ранее сообщалось, что греческая береговая охрана задержала рыбацкое судно возле Крита и изъяла более тонны конопли.