В аэропорту Рио-де-Жанейро обнаружили 100 килограмм героина

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В Бразилии сотрудники аэропорта в Рио-де-Жанейро обнаружили около 50 кг взрывчатки и порядка 100 кг героина в грузе из Китая.

Как сообщает телеканал Globovision, данный груз был задержан в аэропорту ещё в сентябре 2017 года из-за проблем с документами, однако только теперь таможня решила проверить его содержимое.

Ранее сообщалось, что греческая береговая охрана задержала рыбацкое судно возле Крита и изъяла более тонны конопли.

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