СМИ: Заседание СНБО Украины по вопросу санкций против России пройдёт 25 апреля

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Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором будет принято решение ввести санкции против России по аналогии с США, состоится в среду, 25 апреля.
СМИ: Заседание СНБО Украины по вопросу санкций против России пройдёт 25 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на источники.

«Заседание должно пройти завтра после обеда», — заявил он.

Отмечается, что заседание состоится после того, как кабинет министров Украины передаст СНБО санкционный список российских бизнесменов и компаний.

Ранее заведующий сектором Центра постсоветских исследований Института экономики РАН эксперт по Украине Артём Пылин в беседе с НСН прокомментировал решение Киева ввести санкции против России по аналогии с США.

Подробнее — в материале RT.

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