Посольство: задержанные в Афганистане россиянки с детьми вернулись в Россию

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Задержанные в Афганистане россиянки с детьми освобождены из тюрьмы и вернулись в Россию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Афганистане Алексея Косарева.

«23 апреля из Кабула в Москву рейсом авиакомпании Ariana Afghan Airlines прибыли российские гражданки Г.Ф. Махмадбекова и Г.И. Аминева со своими малолетними детьми», — заявил Косарев.

Женщины были задержаны по подозрению в причастности к деятельности террористической организации и приговорены к тюремному заключению сроком на 1 год и 1 месяц. Вместе с детьми они содержались под стражей в тюрьме города Кабула.

В конце февраля в Россию были возвращены 27 детей и четыре женщины, обвинявшиеся в связях с террористической группировкой «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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