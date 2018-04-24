Китайская полиция задержала подозреваемого в поджоге караоке-бара

Полиция Китая задержала человека, который, как предполагается, устроил поджог в караоке-баре, что привело к гибели 18 человек и травмированию ещё пятерых.

Об этом сообщает «Синьхуа». Ранее стало известно, что по меньшей мере 18 человек погибли и пять получили травмы в результате пожара в караоке-баре. По мнению полиции, причиной возгорания стал поджог.