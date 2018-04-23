Врачи рассказали о пострадавших в результате наезда на пешеходов в Торонто

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В результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто погиб один человек, ещё семеро пострадали.

Об этом сообщает CTV Toronto со ссылкой на врачей из больницы «Саннибрук».

Отмечается, что пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии, один человек в тяжёлом состоянии, ещё один получил лёгкие травмы.

Ранее очевидцы рассказали подробности о наезде микроавтобуса на пешеходов в Торонто.

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