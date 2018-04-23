СМИ сообщили о гибели людей в результате авиаударов по свадьбе в Йемене

Не менее 20 мирных жителей погибли, ещё 45 получили ранения в результате ударов ВВС аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией на северо-западе Йемена.

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Reuters

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения провинции Хаджа. Отмечается, что снаряды попали в дом, где праздновалась свадьба. При ударе коалиции по свадьбе в Йемене в 2015 году погибли более 50 человек.