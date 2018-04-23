Генпрокуратура добилась выдачи из Латвии обвиняемого по делу о взятке россиянина

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Генпрокуратура России направила в Латвию запрос о выдаче уроженца Рязани Николая Корнели для привлечения его к уголовной ответственности за совершение преступления.
Генпрокуратура добилась выдачи из Латвии обвиняемого по делу о взятке россиянина
  • РИА Новости

«Запрос Генпрокуратуры о выдаче направлен в связи с установлением местонахождения Корнели Н.М. на территории Латвии», — говорится в поступившем в распоряжение RT сообщении.

По данным ведомства, Корнели обвиняется в том, что, работая сотрудником оперативно-разыскного отдела Шереметьевской таможни ФТС России, выступал в качестве посредника во взяточничестве. Отмечается, что он получил $420 тыс.

«Благодаря слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Латвии удалось добиться решения о выдаче Корнели», — уточнили в ведомстве.

В отношении Корнели было заочно вынесено решение о заключении под стражу, он был объявлен в розыск.

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