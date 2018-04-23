Шойгу прибыл в Китай

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Пекин, где примет участие в совещании глав военных ведомств стран — участниц ШОС.

«Руководители оборонных ведомств России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря министра Россияну Марковскую.

По её словам, стороны обсудят совместные меры по консолидации усилий для адекватного реагирования на новые вызовы и угрозы в зоне ответственности ШОС.

Планируется, что участники совещания также откроют пятый международный военно-музыкальный фестиваль государств — членов ШОС «Труба мира».