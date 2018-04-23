Российские инспекторы проверят район Британии на предмет ведения военной деятельности
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что инспекция пройдёт в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
«Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению», — сказал он.
Он отметил, что площадь проверяемой территории составит около 16 тысяч квадратных километров. При этом не уточняется, какой именно район будет проверяться.
По его словам, инспекторов также проинформируют о запланированных Великобританией в период с 21 апреля по 4 мая 2018 года объединённых учениях «Совместный воин 18/1».
В марте сообщалось, что российские специалисты провели инспекцию на территории Франции.