Российские инспекторы проверят район Британии на предмет ведения военной деятельности

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Начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что инспекторы из России с 23 по 26 апреля проверят район Великобритании на предмет осуществления или отсутствия военной деятельности.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что инспекция пройдёт в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

«Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению», — сказал он.

Он отметил, что площадь проверяемой территории составит около 16 тысяч квадратных километров. При этом не уточняется, какой именно район будет проверяться.

По его словам, инспекторов также проинформируют о запланированных Великобританией в период с 21 апреля по 4 мая 2018 года объединённых учениях «Совместный воин 18/1».

В марте сообщалось, что российские специалисты провели инспекцию на территории Франции.

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