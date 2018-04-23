МВД Франции направит силовиков на границу, где активисты пытаются заблокировать проход мигрантам

Глава МВД Франции Жерар Коллон заявил, что его ведомство поручило отправить подкрепления полиции и жандармерии на перевал Эшелль во французских Альпах, где активисты пытаются заблокировать перевал, используемый мигрантами для попадания из Италии во Францию.

Об этом сообщается в коммюнике МВД Франции.

«Глава МВД Жерар Коллон со всей решимостью осуждает все провокации, жестикуляции и инциденты, который ознаменовали эти выходные в Верхних Альпах, источником которых стали активисты ультраправых и ультралевых... Как следствие существенное подкрепление полиции и жандармерии будет развернуто начиная с сегодняшнего вечера», — указывается в заявлении.

ℹ️@gerardcollomb condamne les provocations & incidents survenus ce week-end dans les Hautes-Alpes et rappelle la volonté de l'Etat de combattre ceux qui souhaitent faire échec aux ctrls des frontières comme ceux qui prétendent se substituer aux forces de l’ordre ds ces missions pic.twitter.com/I7MYqbjn6L — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 22 апреля 2018 г.

Отмечается, что дополнительные подразделения сотрудников правоохранительных органов должны будут контролировать «абсолютное соблюдение пограничного контроля».

В коммюнике уточняется, что ранее активисты движения Génération identitaire (GI) отправились на перевал Эшелль во французских Альпах, чтобы заблокировать «главный путь» притока нелегальных мигрантов из Италии во Францию.









