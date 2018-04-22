Андреа Налес утвердили на посту председателя СДПГ

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Андреа Налес утвердили на посту председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом сообщает Welt.
Андреа Налес утвердили на посту председателя СДПГ
  • Reuters

Отмечается, что 47-летняя Налес стала первой женщиной-председателем за почти 155-летнюю историю существования партии.

За утверждение её кандидатуры на пост проголосовали 66,35% делегатов.

В феврале сообщалось, что председатель СДПГ Мартин Шульц заявил об отставке.

Также канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что рада решению СДПГ сформировать новое правительство во главе с альянсом ХДС/ХСС.

Политолог Александр Рар в беседе с НСН прокомментировал попытки канцлера договориться с социал-демократами.

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