Андреа Налес утвердили на посту председателя СДПГ
- Reuters
Отмечается, что 47-летняя Налес стала первой женщиной-председателем за почти 155-летнюю историю существования партии.
За утверждение её кандидатуры на пост проголосовали 66,35% делегатов.
В феврале сообщалось, что председатель СДПГ Мартин Шульц заявил об отставке.
Также канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что рада решению СДПГ сформировать новое правительство во главе с альянсом ХДС/ХСС.
Политолог Александр Рар в беседе с НСН прокомментировал попытки канцлера договориться с социал-демократами.