СМИ: Сербская армия получила от Белоруссии четыре истребителя МиГ-29

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Вооружённые силы Сербии получили от Белоруссии четыре истребителя МиГ-29. Об этом пишет сербская газета «Политика».
СМИ: Сербская армия получила от Белоруссии четыре истребителя МиГ-29
  • AFP
  • © ANDREJ ISAKOVIC

Отмечается, что Сербия намерена модернизировать их, как и шесть подобных истребителей, полученных от России.

«Белоруссия передала Сербии четыре МиГ-29, так что в обозримом будущем у Сербии будет эскадрилья из 14 таких самолётов», — пишет издание.

Также газета отмечает, что в ходе недавнего визита в Россию глава Минобороны Сербии Александр Вулин обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу приобретение новых вертолётов для нужд сербской армии.

Ранее Вулин заявил, что Сербия обсуждает с Россией и Белоруссией поставку истребителей МиГ-29.

Осенью 2017 года ФАН передавало, что на аэродроме Липецк ВКС России и ВВС Сербии провели совместные тренировки перед лётно-тактическими учениями.

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