В Японии совершил экстренную посадку самолёт United Airlines

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В Японии в международном аэропорту Нарита совершил экстренную посадку самолёт американской авиакомпании United Airlines. Об этом информирует агентство Kyodo.
В Японии совершил экстренную посадку самолёт United Airlines
  • Reuters

По данным агентства, самолёт выполнял рейс из Лос-Анджелеса в Шанхай.

Во время полёта экипаж выявил неисправность в работе двигателя.

В связи с этим было принято решение осуществить незапланированную посадку в Японии. 

Ранее стало известно, что в США при экстренной посадке пассажирского самолёта погиб человек. 

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