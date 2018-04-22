В Японии совершил экстренную посадку самолёт United Airlines

В Японии в международном аэропорту Нарита совершил экстренную посадку самолёт американской авиакомпании United Airlines. Об этом информирует агентство Kyodo.

По данным агентства, самолёт выполнял рейс из Лос-Анджелеса в Шанхай.

Во время полёта экипаж выявил неисправность в работе двигателя.

В связи с этим было принято решение осуществить незапланированную посадку в Японии.

Ранее стало известно, что в США при экстренной посадке пассажирского самолёта погиб человек.