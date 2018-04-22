В Японии совершил экстренную посадку самолёт United Airlines
В Японии в международном аэропорту Нарита совершил экстренную посадку самолёт американской авиакомпании United Airlines. Об этом информирует агентство Kyodo.
- Reuters
По данным агентства, самолёт выполнял рейс из Лос-Анджелеса в Шанхай.
Во время полёта экипаж выявил неисправность в работе двигателя.
В связи с этим было принято решение осуществить незапланированную посадку в Японии.
上海行きのユナイテッド機、成田に緊急着陸https://t.co/qEhyPLRx2q— 共同通信公式 (@kyodo_official) 22 апреля 2018 г.
Ранее стало известно, что в США при экстренной посадке пассажирского самолёта погиб человек.
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