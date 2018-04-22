Канада и Япония заключили соглашение о военном сотрудничестве
«Это соглашение укрепит сотрудничество между Вооружёнными cилами Канады и Силами самообороны Японии и позволит обеим странам эффективно использовать военную технику друг друга во время операций и учений в Канаде, Японии и других местах», — говорится в заявлении.
Отмечается, что соглашение будет также способствовать сотрудничеству между Японией и Канадой «при ответе на гуманитарные и кризисные ситуации и операциях по поддержанию мира», а также обеспечит более тесное сотрудничество с партнёрами.
Ранее Россия и Катар продлили соглашение о сотрудничестве в различных областях.