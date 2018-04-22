Канада и Япония заключили соглашение о военном сотрудничестве

Главы Министерств иностранных дел Канады и Японии Христя Фриланд и Таро Коно подписали двустороннее соглашение о поставках и взаимном обслуживании между двумя странами. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Канады.

«Это соглашение укрепит сотрудничество между Вооружёнными cилами Канады и Силами самообороны Японии и позволит обеим странам эффективно использовать военную технику друг друга во время операций и учений в Канаде, Японии и других местах», — говорится в заявлении.

Отмечается, что соглашение будет также способствовать сотрудничеству между Японией и Канадой «при ответе на гуманитарные и кризисные ситуации и операциях по поддержанию мира», а также обеспечит более тесное сотрудничество с партнёрами.

Ранее Россия и Катар продлили соглашение о сотрудничестве в различных областях.