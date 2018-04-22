В Японии умер самый старый человек на Земле

В Японии скончался самый старый человек на Земле — японка Наби Таджима.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что она умерла в возрасте 117 лет в госпитале, где она находилась с января.

Она стала старейшим человеком на планете в сентябре 2017 года, когда умерла Вайолет Браун с Ямайки являвшаяся до этого момента самой старой в мире.

Отмечается, что Таджима родилась в 1900 году и оставила более 160 потомков.