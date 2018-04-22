В Японии умер самый старый человек на Земле
В Японии скончался самый старый человек на Земле — японка Наби Таджима.
Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что она умерла в возрасте 117 лет в госпитале, где она находилась с января.
Она стала старейшим человеком на планете в сентябре 2017 года, когда умерла Вайолет Браун с Ямайки являвшаяся до этого момента самой старой в мире.
Отмечается, что Таджима родилась в 1900 году и оставила более 160 потомков.
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