В Японии умер самый старый человек на Земле

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В Японии скончался самый старый человек на Земле — японка Наби Таджима.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что она умерла в возрасте 117 лет в госпитале, где она находилась с января.

Она стала старейшим человеком на планете в сентябре 2017 года, когда умерла Вайолет Браун с Ямайки являвшаяся до этого момента самой старой в мире.

Отмечается, что Таджима родилась в 1900 году и оставила более 160 потомков. 

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