Актриса из сериала «Тайны Смолвиля» арестована по подозрению в работорговле

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Американская актриса Эллисон Мэк, известная по роли в телесериале «Тайны Смолвиля», была арестована по подозрению в работорговле. Об этом сообщает People.
Актриса из сериала «Тайны Смолвиля» арестована по подозрению в работорговле
  • globallookpress.com
  • © Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net

По данным прокуратуры, Мэк обвиняется «в торговле людьми с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации», «сговоре с целью торговли людьми» и «принуждении к труду».

Актрисе, сыгравшей роль Хлои Салливан в сериале, учитывая все пункты предъявленного ей обвинения, может грозить по меньшей мере 15 лет тюремного заключения.

Представитель Мэк отказался комментировать произошедшее.

Отмечается, что актриса проходит по делу организации NXIVM, которая якобы специализируется на борьбе с психологическими проблемами у женщин.

Также сообщается, что основатель NXIVM Кит Раньер был арестован в марте 2018 года. 

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