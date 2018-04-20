ДНР передала Нидерландам останки жертв крушения MH17 в Донбассе
- Reuters
Об этом сообщил представитель пресс-службы Генеральной прокуратуры ДНР.
«Сегодня представителям Нидерландов были переданы фрагменты останков жертв катастрофы рейса МН17», — цитирует представителя прокуратуры РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия содействует расследованию крушения MH17.
О том, как меняется отношение западных политиков к расследованию крушения MH17 над Донбассом, — в материале RT.