ДНР передала Нидерландам останки жертв крушения MH17 в Донбассе

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Представители самопровозглашённой Донецкой народной республики передали представителям Нидерландов фрагменты тел жертв крушения в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
ДНР передала Нидерландам останки жертв крушения MH17 в Донбассе
  • Reuters

Об этом сообщил представитель пресс-службы Генеральной прокуратуры ДНР.

«Сегодня представителям Нидерландов были переданы фрагменты останков жертв катастрофы рейса МН17», — цитирует представителя прокуратуры РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия содействует расследованию крушения MH17.

О том, как меняется отношение западных политиков к расследованию крушения MH17 над Донбассом, — в материале RT.

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