Посольство России направило ноту в МИД Британии после заявления G7 по делу Скрипалей
«Разочарованы очередным беспочвенным заявлением по делу Скрипалей, которое в этот раз сделано от имени всех участников «Группы семи». Вызывает сожаление, что страны «семёрки» позволяют втягивать себя в антироссийскую кампанию, построенную на ничем не обоснованных обвинениях», — отмечается в сообщении.
Дипломаты выразили надежду, что Великобритания будет действовать как «цивилизованное и ответственное государство».
«Правительство консерваторов должно найти в себе силы перебороть конъюнктурные политические амбиции и воздерживаться от действий, прямо подрывающих букву и дух КЗХО и ведущих к дальнейшему ухудшению двусторонних российско-британских отношений», — говорится в коммюнике.
Ранее страны G7 призвали Россию ответить на вопросы, связанные с отравлением в британском Солсбери.
В свою очередь, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что страны G7 развязали дипломатическую войну.