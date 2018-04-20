Посольство России направило ноту в МИД Британии после заявления G7 по делу Скрипалей

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Посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту в ответ на заявление стран G7 по делу Скрипалей. Об этом заявили в пресс-службе посольства.

«Разочарованы очередным беспочвенным заявлением по делу Скрипалей, которое в этот раз сделано от имени всех участников «Группы семи». Вызывает сожаление, что страны «семёрки» позволяют втягивать себя в антироссийскую кампанию, построенную на ничем не обоснованных обвинениях», — отмечается в сообщении.

Дипломаты выразили надежду, что Великобритания будет действовать как «цивилизованное и ответственное государство».

«Правительство консерваторов должно найти в себе силы перебороть конъюнктурные политические амбиции и воздерживаться от действий, прямо подрывающих букву и дух КЗХО и ведущих к дальнейшему ухудшению двусторонних российско-британских отношений», — говорится в коммюнике.

Ранее страны G7 призвали Россию ответить на вопросы, связанные с отравлением в британском Солсбери.

В свою очередь, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что страны G7 развязали дипломатическую войну.

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