Лавров обсудил с главой МИД ФРГ ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с немецким коллегой Хайко Маасом, в ходе которого дипломаты обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

«Ключевое внимание было уделено обмену мнениями по актуальным международным темам, включая взаимодействие Москвы и Берлина в поддержку сирийского урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН с учётом астанинского процесса и Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи, а также дальнейшие шаги в рамках нормандского формата по реализации минских договорённостей по преодолению украинского кризиса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый контакт министров после назначения Мааса на пост главы внешнеполитического ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель действия США, Великобритании и Франции в Сирии. Российский лидер назвал удар Запада актом агрессии и грубым нарушением норм международного права.