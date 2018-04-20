В МИД Германии прокомментировали сообщение о найденных в Сирии контейнерах с хлором

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Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль прокомментировал сообщение об обнаружении в Сирии контейнеров с хлором из Германии.

«У нас нет своих данных, и я не совсем уверен, какую взаимосвязь российская сторона пытается тут обнаружить», — цитирует РИА Новости Бройля.

По его словам, разрешения на импорт хлора из Германии в Сирии не выдавались.

Присутствовавшая на брифинге представитель Минэкономики ФРГ также заявила, что у её ведомства нет «никаких сведений» о подобных поставках.

«Но также совершенно ясно, что хлор используется во многих областях, в том числе для очистки воды. Само по себе это вещество не запрещено», — добавил Бройль.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что на освобождённых территориях Восточной Гуты найдены хлор и дымовые шашки западного производства.

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