СМИ: Принц Чарльз избран будущим главой Содружества наций
Сообщается, что соответствующее решение было принято на встрече в Виндзорском дворце главами правительств объединения, в которое входит Великобритания и её бывшие доминионы, колонии и протектораты.
Как напоминает телеканал, накануне 91-летняя королева Елизавета II выступила за то, чтобы её сын возглавил содружество после её смерти.
«Я искренне желаю, чтобы содружество продолжало обеспечивать стабильность и преемственность для будущих поколений и чтобы однажды принц Уэльский продолжил выполнять важную работу, начатую моим отцом в 1949 году», — сказала она.
Согласно опросам общественного мнения, 44% британцев поддерживают кандидатуру принца Чарльза на пост главы содружества, который не передаётся по наследству.