СМИ: Принц Чарльз избран будущим главой Содружества наций

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Лидеры стран Содружества наций одобрили кандидатуру наследника британского престола принца Уэльского Чарльза на пост будущего главы объединения, передаёт Sky News.

Сообщается, что соответствующее решение было принято на встрече в Виндзорском дворце главами правительств объединения, в которое входит Великобритания и её бывшие доминионы, колонии и протектораты. 

Как напоминает телеканал, накануне 91-летняя королева Елизавета II выступила за то, чтобы её сын возглавил содружество после её смерти.

«Я искренне желаю, чтобы содружество продолжало обеспечивать стабильность и преемственность для будущих поколений и чтобы однажды принц Уэльский продолжил выполнять важную работу, начатую моим отцом в 1949 году», — сказала она.

Согласно опросам общественного мнения, 44% британцев поддерживают кандидатуру принца Чарльза на пост главы содружества, который не передаётся по наследству. 

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