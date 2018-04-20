СМИ: Принц Чарльз избран будущим главой Содружества наций

Лидеры стран Содружества наций одобрили кандидатуру наследника британского престола принца Уэльского Чарльза на пост будущего главы объединения, передаёт Sky News.

Сообщается, что соответствующее решение было принято на встрече в Виндзорском дворце главами правительств объединения, в которое входит Великобритания и её бывшие доминионы, колонии и протектораты.

Как напоминает телеканал, накануне 91-летняя королева Елизавета II выступила за то, чтобы её сын возглавил содружество после её смерти.

«Я искренне желаю, чтобы содружество продолжало обеспечивать стабильность и преемственность для будущих поколений и чтобы однажды принц Уэльский продолжил выполнять важную работу, начатую моим отцом в 1949 году», — сказала она.

Согласно опросам общественного мнения, 44% британцев поддерживают кандидатуру принца Чарльза на пост главы содружества, который не передаётся по наследству.