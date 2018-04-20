Лавров заявил, что Россия не приемлет попыток развалить Сирию

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Австрии Карин Кнайсль подчеркнул, что российская сторона не приемлет попыток развалить Сирию.
Лавров заявил, что Россия не приемлет попыток развалить Сирию
  • Reuters
  • © Ali Hashisho

Он напомнил о существовании резолюции 2254 по Сирии, которая утверждает, что страна «должна быть единой и неделимой».

«Надо уважать её суверенитет, территориальную целостность. И политический процесс должен быть таким, чтобы именно сами сирийцы без какого-либо вмешательства извне определяли свою судьбу, судьбу своей страны», — сказал он.

Министр подчеркнул, что деятельность России в данном случае «нацелена именно на достижение этого результата».

«И мы не приемлем тех попыток, которые мы наблюдаем в контексте геополитической инженерии, попыток, нацеленных на то, чтобы Сирию развалить, создать там присутствие внерегиональных сил на веки вечные. Это всё противоречит договорённостям, о которых идёт речь», — добавил Лавров.

В феврале глава российского МИД заявил, что Россия обеспокоена попытками расчленить Сирию.

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