В Госдуме прокомментировали протест Японии против учений на Курильских островах

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал протест Японии против военных учений на Курильских островах.

«Безусловно, острова принадлежат России на основании международных нормативных правовых актов. И Россия имеет право делать там всё что угодно», — заявил депутат.

По его словам, в данном случае речь идёт об учениях согласно плану боевой подготовки в рамках укрепления обороноспособности России и повышения её боевого потенциала.

Как подчеркнул Швыткин, эти учения не угрожают безопасности ни одной из стран.

Ранее Япония заявила протест России из-за военных учений на Курилах.