Генсек НАТО заявил, что усиление присутствия в Балтийском регионе пока не планируется
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«В настоящее время мы не планируем усиливать военное присутствие. Однако мы планируем укрепить наши возможности по усилению в случае необходимости», — цитирует Столтенберга ТАСС.
Он отметил, что за последние два года блок НАТО усилил своё присутствие в регионе как на воздухе, так и на земле.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провёл переговоры с верховным главнокомандующим объединёнными Вооружёнными силами НАТО Кёртисом Скапаротти.