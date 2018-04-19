Генсек НАТО заявил, что усиление присутствия в Балтийском регионе пока не планируется

Увеличение присутствия военного контингента НАТО в Балтийском регионе пока не планируется. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Гааге.

«В настоящее время мы не планируем усиливать военное присутствие. Однако мы планируем укрепить наши возможности по усилению в случае необходимости», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Он отметил, что за последние два года блок НАТО усилил своё присутствие в регионе как на воздухе, так и на земле.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провёл переговоры с верховным главнокомандующим объединёнными Вооружёнными силами НАТО Кёртисом Скапаротти.