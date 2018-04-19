Полицейские использовали слезоточивый газ против протестующих в Париже

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Полиция Парижа применила слезоточивый газ против вышедших на акцию протеста демонстрантов.
Полицейские использовали слезоточивый газ против протестующих в Париже
  • Reuters
  • © Benoit Tessier

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что участвующие в митинге после старта шествия начали забрасывать камнями и бутылками полицейских, на что правоохранительные органы и ответили слезоточивым газом.

По данным агентства, демонстранты вышли на улицы столицы из-за политики правительства и ряда реформ. Людям, в частности, не нравятся реформа железнодорожной компании SNCF, которая лишит ряда льгот её работников, и реформа образования, которая вносит серьёзные изменения в процесс выпускных экзаменов. 

Ранее во французском Марселе прошёл митинг, на котором демонстранты выступили против политики президента Франции Эммануэля Макрона.

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