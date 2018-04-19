Опубликованы письма, в которых говорится о попытках «Белых касок» «завербовать» основателя Pink Floyd

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RT
Журналист Макс Блюменталь написал в своей статье на сайте The Grayzone Project о том, как британского музыканта Роджера Уотерса, одного из основателей группы Pink Floyd, пыталась «завербовать» организация «Белые каски».
Опубликованы письма, в которых говорится о попытках «Белых касок» «завербовать» основателя Pink Floyd
  • Британский музыкант Роджер Уотерс
  • Reuters
  • © Mathieu Belanger

По словам журналиста, музыкант передал ему письма, полученные им от представителей и активистов «Белых касок». 

Блюменталь написал, что в 2016 году агентство, представляющее «Белые каски», пыталось пригласить Уотерса на ужин, «организованный саудовско-британским миллиардером». Музыканту сказали, что, присоединившись к миссии организации, он сможет помочь «повысить голоса мирных героев Сирии».

«Было довольно подозрительно получить такое приглашение на ужин («Белых касок». — RT). И теперь мои худшие подозрения подтвердились», — сказал Уотерс.

В материале также говорится, что за несколько дней до концерта в Барселоне французский фотокорреспондент, который, как он сам сказал, связан с «очень влиятельной сирийской организацией», требовал, чтобы Уотерс позволил ему выступить на сцене с заявлением о детях в Сирии.

«Эти документы демонстрируют, что специалисты хорошо финансируемой службы по связям с общественностью («Белых касок». — RT) целенаправленно работают со знаменитостями, исходя из того, что они могут достучаться до сердец и умов широкой общественности на Западе», — пишет в своей статье Блюменталь.

Ранее Уотерс во время концерта в Барселоне выступил с заявлением по Сирии и обвинил организацию «Белые каски» в пропаганде, которая способствует деятельности экстремистов.

Он назвал «Белые каски» фейковой организацией. По его мнению, такая пропаганда способствует поощрению ударов по Сирии.

«Если мы будем верить пропаганде «Белых касок» и других, тогда мы будем поощрять наши правительства на то, чтобы они сбрасывали на Сирию бомбы. Это будет колоссальной ошибкой», — добавил музыкант.

Уотерс сделал это заявление 13 апреля — до того, как США и их союзники атаковали объекты в Сирии.

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