Популярный у туристов пляж в Таиланде закрыли после нападения акулы на человека

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В Таиланде популярный у туристов пляж Сай Ной, расположенный недалеко от города Хуа Хин, закрыли для купания на 20 дней в связи с нападением акулы на туриста из Норвегии. Об этом сообщает The Phuket News со ссылкой на официальных лиц.

Как отмечается, провинциальная администрация вместе с Департаментом морских и береговых ресурсов Таиланда организует установку ограждающих сетей вокруг мест, предназначенных для купания.

По данным издания, пострадавший мужчина до сих пор находится в больнице. По словам врачей, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что этап Мирового тура по сёрфингу, который проходит в Австралии, был прерван на один час после нападения акулы недалеко от места проведения соревнований.

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