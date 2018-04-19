Популярный у туристов пляж в Таиланде закрыли после нападения акулы на человека
Как отмечается, провинциальная администрация вместе с Департаментом морских и береговых ресурсов Таиланда организует установку ограждающих сетей вокруг мест, предназначенных для купания.
По данным издания, пострадавший мужчина до сих пор находится в больнице. По словам врачей, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что этап Мирового тура по сёрфингу, который проходит в Австралии, был прерван на один час после нападения акулы недалеко от места проведения соревнований.