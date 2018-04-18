Верховный лидер Ирана отказался от Telegram

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи покинул мессенджер Telegram для «защиты национальных интересов» страны, пишет The Guardian.

«Этот шаг опережает планы властей заблокировать Telegram и нацелен на поддержку местных приложений социальных сетей», — говорится в заявлении лидера.

Отмечается, что власти Ирана планируют в течение недели отказаться от Telegram и перейти на мессенджеры иранского производства.

Отмечается, что в Иране Telegram пользуются около 40 млн человек — половина населения страны.

В конце марта стало известно, что власти Ирана собираются отказаться от Telegram и перейти на локальные продукты.

В России Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram 16 апреля по решению суда.