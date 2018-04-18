В Госдуме назвали дезинформацией заявления США об атаках «российских наёмников» в Сирии

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Заявления Госдепартамента о попытках «российских наёмников» якобы атаковать позиции американских военных в Сирии являются очередной дезинформацией. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Это очередная дезинформация от наших западных коллег. С одной целью только — выставить в данном случае Россию в неприглядном свете», — цитирует РИА Новости депутата.

Ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что «российские наёмники» якобы предприняли попытку атаковать позиции США на территории Сирии.

«Их безрассудное вмешательство в Сирию и поддержка режима Асада повысили риск конфронтации с Западом. Провалившаяся атака на американские силы российских наёмников недавно в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения», — утверждает дипломат.

В феврале Бусейна Шаабан, советник сирийского президента Башара Асада, отметила, что агрессия США против Сирии может привести к тому, что борьба с терроризмом в стране затянется.

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