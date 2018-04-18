Чайка: власти Британии не могли допустить возвращения Березовского в Россию

Власти Великобритании не могли допустить, чтобы Борис Березовский как носитель секретной информации об отравлении Александра Литвиненко вернулся в Россию. Об этом заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка в ходе выступления в Совете Федерации.

«Наибольшая концентрация полония была обнаружена в офисе Березовского (в Лондоне), но полоний Березовский физически достать не мог, как и создать такой объём искусственных доказательств», — цитирует Чайку ТАСС.

По его словам, Березовский действовал «под контролем спецслужб Британии и вместе с ними».

«Когда он решил вернуться в Россию, то они не могли допустить, чтобы носитель секретов об акте ядерного терроризма (в отношении Литвиненко) вернулся в Россию», — добавил генпрокурор.

Ранее в ведомстве заявили, что дела Сергея Скрипаля, Бориса Березовского и Александра Литвиненко раскручиваются Лондоном по одному сценарию.