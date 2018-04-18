В Южной Корее назвали условие подписания мирного договора с КНДР

Южная Корея может подписать мирный договор с Северной Кореей, если Пхеньян откажется от ядерного оружия. Такое мнение выразил советник по безопасности южнокорейского президента Чон Ый Ён.

Как сообщает «Рёнхап», Чон Ый Ён заявил, что Сеул и Вашингтон «детально обсуждают различные пути» для успешного проведения саммита Южной и Северной Кореи и саммита КНДР — США.

«Мы обсуждаем, как можно устранить проблемы безопасности, исходящие от КНДР. Мы ведём углублённые дискуссии о том, как мы можем гарантировать светлое будущее Северной Кореи, если она примет правильное решение», — отметил советник.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил, что встретится с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в пятницу, 27 апреля.