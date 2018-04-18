В Южной Корее назвали условие подписания мирного договора с КНДР

Короткая ссылка
Южная Корея может подписать мирный договор с Северной Кореей, если Пхеньян откажется от ядерного оружия. Такое мнение выразил советник по безопасности южнокорейского президента Чон Ый Ён.

Как сообщает «Рёнхап», Чон Ый Ён заявил, что Сеул и Вашингтон «детально обсуждают различные пути» для успешного проведения саммита Южной и Северной Кореи и саммита КНДР — США.

«Мы обсуждаем, как можно устранить проблемы безопасности, исходящие от КНДР. Мы ведём углублённые дискуссии о том, как мы можем гарантировать светлое будущее Северной Кореи, если она примет правильное решение», — отметил советник.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил, что встретится с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в пятницу, 27 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных