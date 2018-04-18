МИД КНР: Китай и Япония намерены защищать систему многосторонней торговли

Китай и Япония намерены способствовать либерализации торговли и экономической глобализации, а также защищать систему многосторонней торговли. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном на сайте МИД КНР.

«Китай и Япония, являясь второй и третьей крупнейшими экономиками мира, будут содействовать либерализации и упрощению торговли и инвестиций, защищать систему многосторонней торговли, продвигать процесс экономической глобализации, а также играть ответственную роль в решении проблем регионального и мирового развития», — отмечается в документе.

Как уточняется, заявления двух стран прозвучали на фоне торгового конфликта между Китаем и США.

22 марта сообщалось, что Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая».

Также стало известно, что Китай вводит в отношении США ответные пошлины со 2 апреля.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН рассказал о новом торговом противостоянии США и Китая.