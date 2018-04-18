Трамп призвал конгресс ужесточить иммиграционное законодательство

Американский президент Дональд Трамп призвал конгресс изменить закон, который Верховный суд де-факто отменил во вторник, 17 апреля, ужесточив правила депортации осуждённых иммигрантов.

«Сегодняшнее решение суда означает, что конгресс должен закрыть лакуны, которые блокируют депортацию опасных иммигрантов-преступников, в том числе тех, кто совершил преступление с отягчающими обстоятельствами… Палата представителей и сенат должны быстро принять законодательные поправки, которые позволят удалять склонных к насилию преступников-иностранцев из нашего общества», — написал он в Twitter.

Today’s Court decision means that Congress must close loopholes that block the removal of dangerous criminal aliens, including aggravated felons. This is a public safety crisis that can only be fixed by.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 апреля 2018 г.

Ранее Трамп во время выступления демонстративно выбросил «скучную» речь о налогах, чтобы поговорить о мигрантах.

Также он объяснил, почему считает правильным укреплять границы страны.