Трамп призвал конгресс ужесточить иммиграционное законодательство
«Сегодняшнее решение суда означает, что конгресс должен закрыть лакуны, которые блокируют депортацию опасных иммигрантов-преступников, в том числе тех, кто совершил преступление с отягчающими обстоятельствами… Палата представителей и сенат должны быстро принять законодательные поправки, которые позволят удалять склонных к насилию преступников-иностранцев из нашего общества», — написал он в Twitter.
Today’s Court decision means that Congress must close loopholes that block the removal of dangerous criminal aliens, including aggravated felons. This is a public safety crisis that can only be fixed by....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 апреля 2018 г.
Ранее Трамп во время выступления демонстративно выбросил «скучную» речь о налогах, чтобы поговорить о мигрантах.
Также он объяснил, почему считает правильным укреплять границы страны.