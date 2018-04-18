В Госдепе сообщили, что Минтранс России продлил разрешение на пролёты лайнеров США

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Минтранс продлил разрешение на пролёты авиалайнеров США над территорией России. Об этом сообщили в Госдепе США.

«Министерство транспорта (России. — RT) проинформировало нас сегодня о том, что продлит разрешения на пролёт для авиакомпаний США по трём маршрутам до 28 октября 2018 года. Несколько американских авиакомпаний подтвердили нам, что они получили разрешения на эти пролёты», — цитирует РИА Новости представителя Госдепа.

Как отмечается, Минтранс также продлил разрешения на все грузовые рейсы из Азии в Европу до 20 апреля.

«Россия предлагает утвердить альтернативный маршрут для этих рейсов после 20 апреля. Мы консультируемся с авиакомпаниями США по российскому предложению», — отметил собеседник агентства.

Ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что представители США собирались на этой неделе встретиться с представителями российских органов гражданской авиации для обсуждения вопроса о пролётах американской коммерческой авиации над территорией России.

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