Эксперт оценил позицию Германии по урегулированию ситуации в Сирии

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Анастасия Румянцева
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого обсуждалась ситуация в Сирии.
Эксперт оценил позицию Германии по урегулированию ситуации в Сирии
  • Reuters

«Позиция Германии внимательно воспринимается Европой и миром. И то, что она воздержалась от акта агрессии против Сирии, говорит о том, что страна всё больше обретает самостоятельный вектор деятельности. Там, где возможно, она дистанцируется от так называемой западной солидарности, где ей не с руки это делать — очерчивает свои границы. Состоявшийся разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель имеет большое значение, поскольку он показывает, что сирийский вопрос — тема дипломатического и политического урегулирования, она должна быть предметом диалога», — отметил Оленченко.

По словам эксперта, такое поведение Германии может послужить стимулом для других стран.

«Безусловно, поведение страны является ориентиром для других европейских государств, не имеющих такого веса или не решающихся на самостоятельные действия», — пояснил Оленченко.

Ранее сообщалось, что Путин провёл телефонный разговор с Меркель, в ходе которого осудил действия США, Великобритании и Франции в Сирии.

14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили более 100 ракет по Сирии.

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Ситуация в Сирии
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