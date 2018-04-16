Посол США в России назвал самую важную часть своей работы

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Посол США в России Джон Хантсман заявил, что самой важной частью его работы является общение с рядовыми россиянами. Видеозапись речи дипломата опубликована в соцсетях посольства.
Посол США в России назвал самую важную часть своей работы
  • Джон Хантсман
  • РИА Новости

Хантсман выделил два направления своей работы, одно из которых заключается во взаимодействии с российскими официальными лицами по текущим вопросам, а второе — в общении с рядовыми россиянами.

«И мне такое общение очень нравится. Я проникся уважением к вашим людям, с которыми мне доводится общаться в парках, ресторанах, у них в гостях. Это увлекательное и живое общение, и они активно интересуются Соединёнными Штатами. Вот самая важная часть моей работы!» — сказал посол.

Он отметил, что заинтересован в том, чтобы обычные россияне могли лучше понять Америку.

Ранее СМИ писали, что Хантсман направил в российский МИД письмо, в котором говорится о подготовке властями Соединённых Штатов новых санкций в отношении России за поддержку сирийского президента Башара Асада.

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