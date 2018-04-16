Посол США в России назвал самую важную часть своей работы
- Джон Хантсман
- РИА Новости
Хантсман выделил два направления своей работы, одно из которых заключается во взаимодействии с российскими официальными лицами по текущим вопросам, а второе — в общении с рядовыми россиянами.
Посол Хантсман о народной дипломатии: "Я более всего заинтересован в том, чтобы обычные люди в России имели возможность лучше понять Америку" #СШАиРФ#США#Россия#Дипломатияpic.twitter.com/oRwVKOpQts— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 16 апреля 2018 г.
«И мне такое общение очень нравится. Я проникся уважением к вашим людям, с которыми мне доводится общаться в парках, ресторанах, у них в гостях. Это увлекательное и живое общение, и они активно интересуются Соединёнными Штатами. Вот самая важная часть моей работы!» — сказал посол.
Он отметил, что заинтересован в том, чтобы обычные россияне могли лучше понять Америку.
Ранее СМИ писали, что Хантсман направил в российский МИД письмо, в котором говорится о подготовке властями Соединённых Штатов новых санкций в отношении России за поддержку сирийского президента Башара Асада.