Посол США в России назвал самую важную часть своей работы

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что самой важной частью его работы является общение с рядовыми россиянами. Видеозапись речи дипломата опубликована в соцсетях посольства.

Хантсман выделил два направления своей работы, одно из которых заключается во взаимодействии с российскими официальными лицами по текущим вопросам, а второе — в общении с рядовыми россиянами.

«И мне такое общение очень нравится. Я проникся уважением к вашим людям, с которыми мне доводится общаться в парках, ресторанах, у них в гостях. Это увлекательное и живое общение, и они активно интересуются Соединёнными Штатами. Вот самая важная часть моей работы!» — сказал посол.

Он отметил, что заинтересован в том, чтобы обычные россияне могли лучше понять Америку.

Ранее СМИ писали, что Хантсман направил в российский МИД письмо, в котором говорится о подготовке властями Соединённых Штатов новых санкций в отношении России за поддержку сирийского президента Башара Асада.