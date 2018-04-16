Мэй считает удар по Сирии защитой национальных интересов Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается выступить в парламенте страны. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на её речь, выдержки из которой имеются в распоряжении агентства, глава Британии намерена объяснить военную операцию в Сирии защитой национальных интересов королевства.

«Скажу честно: мы действовали согласно нашим национальным интересам. В наших национальных интересах предотвратить использование химических вооружений в Сирии в будущем, а также поддержать глобальный консенсус о недопустимости применения химоружия», — указывается в её речи.

Вместе с этим премьер считает, что правильность данного решения подчёркивает также широкая международная поддержка.

«Мы сделали это потому, что были уверенны в том, что это правильно. И мы не одни. Действиям высказана широкая международная поддержка», — говорится в документе.

Ранее Мэй отмечала, что Великобритания, США и Франция приняли решение нанести удар по Сирии на основе значительного объёма информации (в том числе данных разведки), которая свидетельствовала об ответственности сирийского режима за атаку в Думе.