Глава МИД ФРГ назвал Россию сложным партнёром

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас потребовал от России более конструктивного подхода к урегулированию ситуации в Сирии.

По его словам, Россия стала сложным партнёром, однако Берлин намерен продолжать диалог с Москвой.

«Тот факт, что в последние дни не было эскалации, и теперь все говорят о дипломатических и политических решениях, действительно является признаком того, что что-то должно было поменяться», — заявил Маас в эфире телеканала ARD.

Он подчеркнул, что «конфликт в Сирии без участия России не решить».

Ранее глава МИД ФРГ заявил, что выступает за более жёсткую политику в отношении России.