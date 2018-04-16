На севере Ганы 20 человек погибли в результате ДТП

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По меньшей мере 20 человек погибли в аварии с участием автобуса на севере Ганы.

Об этом сообщает Ghana Web.

Уточняется, что инцидент произошёл недалеко от города Тамале.

Пострадавшие в результате происшествия были госпитализированы. Их точное число пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Египте погибли девять человек.

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