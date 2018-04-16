На севере Ганы 20 человек погибли в результате ДТП
По меньшей мере 20 человек погибли в аварии с участием автобуса на севере Ганы.
Об этом сообщает Ghana Web.
Уточняется, что инцидент произошёл недалеко от города Тамале.
Пострадавшие в результате происшествия были госпитализированы. Их точное число пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Египте погибли девять человек.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: