У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

У берегов провинции Северное Малуку в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение зафиксировано в 22:30 по московскому времени.

Эпицентр находился 85 км к северо-западу от острова Тернате.

Очаг залегал на глубине 36,5 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи.