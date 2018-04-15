У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
У берегов провинции Северное Малуку в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9.
Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 22:30 по московскому времени.
Эпицентр находился 85 км к северо-западу от острова Тернате.
Очаг залегал на глубине 36,5 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи.
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