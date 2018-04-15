У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Короткая ссылка
У берегов провинции Северное Малуку в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение зафиксировано в 22:30 по московскому времени.

Эпицентр находился 85 км к северо-западу от острова Тернате.

Очаг залегал на глубине 36,5 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных