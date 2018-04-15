Более 59 тысяч человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте

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Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что в пригороде Дамаска Восточной Гуте идёт процесс восстановления мирной жизни.
Более 59 тысяч человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте
  • globallookpress.com
  • © Ammar Safarjalani

«Благодаря предпринимаемым усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещённых лиц вернулись 59 003 жителя Восточной Гуты», — говорится в сообщении (есть в распоряжении RT).

Отмечается, что обстановка в пригороде Дамаска стабильная.

«Подразделения российской военной полиции в тесном взаимодействии с сирийскими полицейскими осуществляют контроль режима прекращения боевых действий, обеспечивают безопасность, организуют помощь местному населению и ведут учёт миграции беженцев», — пояснил Евтушенко.

Накануне стало известно, что вывод боевиков из сирийской Думы завершён.

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