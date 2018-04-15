Более 59 тысяч человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте
- globallookpress.com
- © Ammar Safarjalani
«Благодаря предпринимаемым усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещённых лиц вернулись 59 003 жителя Восточной Гуты», — говорится в сообщении (есть в распоряжении RT).
Отмечается, что обстановка в пригороде Дамаска стабильная.
«Подразделения российской военной полиции в тесном взаимодействии с сирийскими полицейскими осуществляют контроль режима прекращения боевых действий, обеспечивают безопасность, организуют помощь местному населению и ведут учёт миграции беженцев», — пояснил Евтушенко.
Накануне стало известно, что вывод боевиков из сирийской Думы завершён.