Саммит ЛАГ выступил с осуждением властей Сирии
- Reuters
«Саммит ЛАГ жёстко осудил применение сирийским режимом химического оружия против сирийского народа», — приводит РИА Новости слова министра иностранных дел Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра.
Отмечается, что на заседании глав государств — членов ЛАГ обсуждалась ситуация в Сирии после ракетных обстрелов США и их союзников.
За удары выступили Катар, Саудовская Аравия и другие члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Осудили удары Ливан, Алжир и Ирак.
Ранее российский лидер Владимир Путин в приветствии странам ЛАГ по случаю очередного саммита отметил, что Россия готова развивать взаимодействие с государствами Ближнего Востока для обеспечения безопасности в регионе.