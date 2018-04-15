Саммит ЛАГ выступил с осуждением властей Сирии

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Саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) осудил возможное применение химического оружия властями Сирии и потребовал международного расследования инцидента в Думе.
Саммит ЛАГ выступил с осуждением властей Сирии
  • Reuters

«Саммит ЛАГ жёстко осудил применение сирийским режимом химического оружия против сирийского народа», — приводит РИА Новости слова министра иностранных дел Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра.

Отмечается, что на заседании глав государств — членов ЛАГ обсуждалась ситуация в Сирии после ракетных обстрелов США и их союзников.

За удары выступили Катар, Саудовская Аравия и другие члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Осудили удары Ливан, Алжир и Ирак.

Ранее российский лидер Владимир Путин в приветствии странам ЛАГ по случаю очередного саммита отметил, что Россия готова развивать взаимодействие с государствами Ближнего Востока для обеспечения безопасности в регионе.

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