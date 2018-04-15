Пушков: вся ракетная операция США пронизана ложью

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал нанесённые Вашингтоном, Лондоном и Парижем удары по якобы химическим объектам на территории Сирии.

«Ракетные удары США по якобы химическим объектам в Сирии — чистый фейк, как и так называемая химатака в Думе: сейчас по развалинам этих псевдохимобъектов ходят люди без защиты и не падают в конвульсиях с пеной изо рта», — написал он в Twitter.

Сенатор добавил, что вся ракетная операция США от начала и до конца пронизана ложью.

Ранее российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани обсудили ситуацию в Сирии после ударов США и их союзников.