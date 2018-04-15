МИД: Россия сделает всё для выведения ситуации вокруг Сирии из опасного пике

Короткая ссылка
Россия будет использовать все шансы для того, чтобы вывести ситуацию вокруг Сирии из опасного пике. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
МИД: Россия сделает всё для выведения ситуации вокруг Сирии из опасного пике
  • Сергей Рябков
  • globallookpress.com
  • © Bai Xueqi/Xinhua

Он отметил, что в настоящее время обстановка в политическом плане крайне напряжённая.

«Атмосфера исключительно наэлектризована, поэтому я ничего не буду предварять в качестве прогнозов. Мы будем спокойно, методично и профессионально работать, используя все шансы для выведения ситуации из нынешнего крайне опасного политического пике», — цитирует Рябкова ТАСС.

По его словам, прийти к разумному компромиссу по проекту резолюции в Совбезе ООН по Сирии будет крайне трудно.

«Не хотел бы сейчас ничего предварять с точки зрения того, как пойдёт эта работа, но надо понимать, что у нас есть известные красные линии. Наверное, какие-то неотменимые красные линии есть и у западной группы», — пояснил замглавы МИД России.

Ранее сообщалось, что МИД России критически изучит подготовленный «западной тройкой» проект резолюции по Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Внешняя политика Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных