МИД: Россия сделает всё для выведения ситуации вокруг Сирии из опасного пике
- Сергей Рябков
- globallookpress.com
- © Bai Xueqi/Xinhua
Он отметил, что в настоящее время обстановка в политическом плане крайне напряжённая.
«Атмосфера исключительно наэлектризована, поэтому я ничего не буду предварять в качестве прогнозов. Мы будем спокойно, методично и профессионально работать, используя все шансы для выведения ситуации из нынешнего крайне опасного политического пике», — цитирует Рябкова ТАСС.
По его словам, прийти к разумному компромиссу по проекту резолюции в Совбезе ООН по Сирии будет крайне трудно.
«Не хотел бы сейчас ничего предварять с точки зрения того, как пойдёт эта работа, но надо понимать, что у нас есть известные красные линии. Наверное, какие-то неотменимые красные линии есть и у западной группы», — пояснил замглавы МИД России.
Ранее сообщалось, что МИД России критически изучит подготовленный «западной тройкой» проект резолюции по Сирии.