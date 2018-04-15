Трамп назвал Коми худшим директором ФБР в истории

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Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Джеймс Коми был худшим директором ФБР в истории.
Трамп назвал Коми худшим директором ФБР в истории
  • РИА Новости

«Я никогда не просил Коми о личной преданности. Я едва знал этого парня. Ещё одна его ложь. Его «мемуары» служат только его личным целям, это фейк! Скользкий Джеймс Коми, человек, который всегда плохо заканчивает (он не умён!), войдёт в историю как худший директор ФБР», — написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп назвал экс-главу ФБР Джеймса Коми разоблачителем и лжецом.

Коми в своей новой книге назвал Трампа «боссом мафии».

Летом 2017 года стало известно, что Коми напишет книгу о своём опыте работы на государственной службе, в том числе о «бурном и краткосрочном» периоде при администрации Дональда Трампа.

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