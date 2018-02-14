Лидер оппозиции Зимбабве умер в возрасте 65 лет

Короткая ссылка
Глава оппозиционной партии Зимбабве «Движение за демократические перемены» Морган Цвангираи скончался в возрасте 65 лет в Южно-Африканской Республике.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря партии.

Уточняется, что ранее он был госпитализирован в одну из больниц Йоханнесбурга.

Точно неизвестно, что послужило причиной его кончины, однако сообщается, что он проходил лечение от рака толстой кишки.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Африка
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru