Лидер оппозиции Зимбабве умер в возрасте 65 лет
Глава оппозиционной партии Зимбабве «Движение за демократические перемены» Морган Цвангираи скончался в возрасте 65 лет в Южно-Африканской Республике.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря партии.
Уточняется, что ранее он был госпитализирован в одну из больниц Йоханнесбурга.
Точно неизвестно, что послужило причиной его кончины, однако сообщается, что он проходил лечение от рака толстой кишки.
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