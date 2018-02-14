Лидер оппозиции Зимбабве умер в возрасте 65 лет

Глава оппозиционной партии Зимбабве «Движение за демократические перемены» Морган Цвангираи скончался в возрасте 65 лет в Южно-Африканской Республике.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря партии.

Уточняется, что ранее он был госпитализирован в одну из больниц Йоханнесбурга.

Точно неизвестно, что послужило причиной его кончины, однако сообщается, что он проходил лечение от рака толстой кишки.