Трамп заявил, что Япония пообещала инвестировать в США

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Япония намерена увеличить свои инвестиции в США.

Об этом он рассказал по итогам телефонного разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 

«Я говорил сегодня утром по телефону с премьер-министром Японии (Синдзо) Абэ, и я предложил, чтобы он инвестировал больше и открыл больше заводов. Они объявили, как вы знаете, что ряд заводов будут открыты в Мичигане и других штатах, но мы хотим, чтобы они принесли больше, и они это сделают. Он сказал, они это сделают», — цитирует его AFP.

Ранее Трамп похвалил двух японских автопроизводителей за решение построить завод в США.

В августе политолог прокомментировал Nation News возможность начала «экономической войны» между США и КНР.

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