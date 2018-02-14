Китайские власти разблокировали доступ к «ВКонтакте»

Китайские власти разблокировали российскую социальную сеть «ВКонтакте» на территории страны, сообщили в пресс-службе компании.

«Руководство КНР разблокировало ВКонтакте — социальная сеть стала полностью доступна в стране, включая полную и мобильные версии сайта и приложения для смартфонов», — приводит сообщение соцсети «Газета.Ru».

По данным издания, Китай заблокировал доступ к социальной сети в январе 2016 года.

В сентябре 2017 года СМИ сообщали, что китайские власти заблокировали функцию отправки сообщений в мессенджере WhatsApp в преддверии очередного съезда Коммунистической партии КНР.