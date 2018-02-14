Китайские власти разблокировали доступ к «ВКонтакте»

Короткая ссылка
Китайские власти разблокировали российскую социальную сеть «ВКонтакте» на территории страны, сообщили в пресс-службе компании.

«Руководство КНР разблокировало ВКонтакте — социальная сеть стала полностью доступна в стране, включая полную и мобильные версии сайта и приложения для смартфонов», — приводит сообщение соцсети «Газета.Ru».

По данным издания, Китай заблокировал доступ к социальной сети в январе 2016 года.

В сентябре 2017 года СМИ сообщали, что китайские власти заблокировали функцию отправки сообщений в мессенджере WhatsApp в преддверии очередного съезда Коммунистической партии КНР.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru