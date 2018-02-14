Американский дипломат погиб при восхождении на вулкан в Мексике

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Сотрудник посольства США в Мексике погиб при восхождении на вулкан Орисаба. Об этом сообщает El Universal со ссылкой на дипмиссию.

Как отмечается, второго дипломата удалось спасти.

Из-за плохой погоды их поиски были затруднены. Впоследствии второго дипломата обнаружили на высоте 5675 м.

Ранее сообщалось, что в Перу при восхождении на одну из гор погибли российский турист и двое сопровождавших его чилийцев.

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