Американский дипломат погиб при восхождении на вулкан в Мексике
Сотрудник посольства США в Мексике погиб при восхождении на вулкан Орисаба. Об этом сообщает El Universal со ссылкой на дипмиссию.
Как отмечается, второго дипломата удалось спасти.
Из-за плохой погоды их поиски были затруднены. Впоследствии второго дипломата обнаружили на высоте 5675 м.
Ранее сообщалось, что в Перу при восхождении на одну из гор погибли российский турист и двое сопровождавших его чилийцев.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.